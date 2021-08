Bénin : l’ORTB en quête de modernité

Le gouvernement compte accompagner l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (ORTB, publique) dans sa politique de modernisation pour qu’elle soit dans « l’ère du temps ».S’adapter ou périr. Les entreprises du secteur audiovisuel doivent suivre le rythme imposé par la révolution numérique. Pour l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (ORTB), il s’agit de « se mettre aux normes », souligne ce mardi le ministère béninois du Numérique et de la Digitalisation.

L’atteinte de cet objectif passe entre autres par « des investissements en équipements et matériels modernes ainsi que le développement d’expertises métiers ».

C’est pourquoi, lors du Conseil des ministres tenu le 28 juillet dernier, le gouvernement a autorisé « un contrat d’assistance technique pour la modernisation de la radio et télévision nationales ».

A terme, promet l’Etat béninois, la chaîne publique « connaîtra de profondes mutations ». Elles vont notamment se matérialiser par l’acquisition d’ « équipements et de systèmes techniques », la définition ou l’optimisation des « procédures de production et de transmission » et « les formations ou recyclages à envisager pour le personnel ciblé ». Ce programme vise à améliorer la qualité des prestations de l’ORTB.