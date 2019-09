Bénin : l’Afd soutient la modernisation de la cité lacustre de Ganvié

Le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, l’Ambassadrice de France au Bénin, Véronique Brumeaux et le Directeur de l’Agence française de développement (Afd), Adrien Haye ont procédé, jeudi à Cotonou, à la signature de l’accord de financement du projet « Réinventer la Cité Lacustre de Ganvié ».C’est l’un des projets phares du Programme d’Actions du Gouvernement dans le domaine touristique. Il entend procéder à la modernisation de Ganvié et à la préservation de la biodiversité du lac Nokoué à travers une exploitation durable de ses ressources et la promotion d’activités économiques alternatives à la pêche. L’ambition est de procéder à l’amélioration des conditions de vie des populations de la cité lacustre et ainsi favoriser le développement d’activités touristiques durables à Ganvié.

L’accord signé comporte un prêt AFD de 24,9 milliards CFA, soit 59% du financement du projet GANVIE, une subvention AFD de 4,4 milliards CFA, soit 10% du financement du projet et une contrepartie du budget national à hauteur de 31%.

Le projet prévoit la construction d’une route-digue adaptée aux crues entre Akassato et Sô-Ava, l’aménagement de l’embarcadère d’Abomey-Calavi et du marché aux poissons, le raccordement des habitants aux réseaux publics d’eau et d’électricité, ainsi que la réhabilitation d’espaces collectifs et communautaires comme la Maison de la Francophonie.