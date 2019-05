Bénin : installation des nouveaux députés de l’Assemblée nationale

Les 83 députés de l’Assemblée nationale du Bénin, issus des élections législatives du 28 avril dernier, ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce jeudi à Porto-Novo, a constaté APA.Elus pour un mandat de quatre ans, ces députés de la 8e législature ont pris fonction au terme d’une cérémonie présidée par le bureau d’âge de la nouvelle Assemblée nationale, conformément à l’article 6 du règlement intérieur qui stipule que « la première séance de chaque législature est présidée par le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, assisté des deux plus jeunes députés, pour remplir le rôle de secrétaire jusqu’à l’élection du bureau ».

Seul point inscrit à l’ordre du jour, l’installation des députés s’est déroulée suivant ce rituel : le bureau d’âge a d’abord procédé à la communication de la décision de la Cour Constitutionnelle proclamant les résultats définitifs, puis il a cité les noms de tous les députés. Enfin, le bureau d’âge a lu les recours en contestation de l »élection et les décisions de rejet de ces contestations par la Cour Constitutionnelle.

Dans son allocution d’ouverture, le président du bureau d’âge Wallis Zoumarou a rendu un vibrant hommage au peuple béninois qui a traversé, dans la sagesse et dans une clairvoyance appréciable, la période électorale empreinte d’appréhensions, non sans exhorter le gouvernement à continuer les efforts pour éviter la division et la haine.

A la fin de la cérémonie, les députés de la 8ème législature se sont donné rendez-vous ce vendredi pour l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale.

Porto-Novo était sous haute surveillance de l’armée dont plusieurs de ses véhicules sillonnaient la ville. Aux abords de l’Assemblée nationale, il y avait un impressionnant dispositif sécuritaire, obligeant les véhicules et engins à deux roues à emprunter des voies de contournement pour pouvoir circuler.