Bénin / Covid-19 : Le Bénin réceptionne cinq millions de masques et de la chloroquine

Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le gouvernement béninois a réceptionné ce vendredi 10 avril, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, un important lot de masques de protection et de matériels médicaux.Selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, ce premier lot de matériels médicaux est composé de 5 millions de masques faciaux sur les 30 millions commandés, des visières, des respirateurs, des gants, des équipements de protection individuelle, des médicaments destinés à la prise en charge des cas déclarés positifs et un important lot de chloroquine, médicament qui entre dans le protocole de traitement du Covid-19 choisi par le Bénin.

« La réception de ces matériels médicaux, qui représentent une partie des commandes effectuées par le gouvernement, montre la volonté de l’exécutif béninois de tout mettre en œuvre pour contenir la propagation de la pandémie et assurer une prise en charge adaptée des malades du Coronavirus » a expliqué le ministre.

En plus, des masques de protection et des matériels médicaux, plus de 250 millions de FCFA ont été reçus en dons financiers et plus d’un millier de dons en nature, composés entre autres de concentrateurs d’oxygène, de gants, de gels hydro alcoolique, de masques, de pulvérisateurs , des équipements de protection individuelle, de pocket wifi.