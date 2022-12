Bénin : Bolloré Transport & Logistics prend en charge des enfants touchés par le Sida

La journée mondiale de lutte contre le SIDA a été instituée en 1988 pour mobiliser et sensibiliser le public aux différents moyens de prévention.Comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre le SIDA a lieu le 1er décembre, l’occasion pour Bolloré Transport & Logistics au Bénin de témoigner son engagement dans la lutte contre l’épidémie qui continue à sévir.

Dans ce cadre, Bolloré Transport & Logistics Bénin ainsi que Bénin Terminal ont renouvelé leur accord de partenariat avec l’ONG RACINES, ce 20 décembre 2022 au siège social de Bolloré Transport & Logistics au Bénin. Les deux filiales de Bolloré au Bénin renouvellent leur engagement à soutenir financièrement la prise en charge des enfants atteints du virus du SIDA qui sont également pensionnaires du centre.

En cours depuis deux années, cet accord a déjà impacté une centaine d’enfants. Il prévoit de mettre à la disposition de ces enfants, un programme de soutien à la scolarisation ou à l’apprentissage, un suivi médical et psychologique approprié et un accompagnement nutritionnel adéquat. À terme, il vise également à accompagner les mères de ces jeunes enfants pour favoriser leur autonomisation.

« Le but visé par ce partenariat est de favoriser la mise en place d’un mécanisme pour l’amélioration et le renforcement des services offerts par le centre RACINES, pour une meilleure prise en charge des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA. », a rappelé M. Pierre BOUILLOT, Directeur administratif et financier de Bénin Terminal. « Il est primordial pour notre entreprise de soutenir et d’encourager des initiatives comme celle de RACINES pour les actions qu’elle mène en faveur de la jeunesse. », a poursuivi Pierre NGON, Directeur Général Cluster Bénin-Niger de Bolloré Transport & Logistics.

