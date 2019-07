Bénin: 60 milliards FCFA de la Bm pour les Services numériques en milieu rural

Les populations des zones rurales au Bénin auront bientôt un accès facile aux solutions numériques grâce à un appui de la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars, soit près de 60 milliards FCFA.Dans un communiqué reçu mercredi à APA, la Banque mondiale explique que cet appui vise à améliorer l’accès aux services à haut débit dans les zones rurales et à promouvoir le recours aux solutions numériques pour renforcer l’efficacité de certaines chaînes de valeur, l’inclusion financière et l’accès aux marchés.

A travers cet appui de la Banque mondiale, des millions d’agriculteurs seront impactés. Près de 1,6 million de petits agriculteurs, dont un million de femmes bénéficieront du projet qui aura des effets positifs pour les 560 000 personnes travaillant dans quatre filières agricoles, à savoir le riz, le maïs, le karité et les légumes.

L’objectif est d’améliorer l’accès des petits producteurs aux informations, aux services financiers et aux marchés et, ce faisant, d’accroître la productivité et les volumes de vente et réduire les pertes après récolte.

Le projet aidera par ailleurs le Bénin à améliorer la connectivité et l’accès aux services numériques dans les zones rurales, en renforçant le réseau en fibre optique de la ville de Parakou et en densifiant les infrastructures connexes dans et autour de Parakou.

Le projet prévoit également de favoriser la réhabilitation d’environ 600 kilomètres de pistes rurales et d’assurer l’entretien de 2 400 kilomètres de routes sur une période de quatre ans dans la principale zone de production concernée.