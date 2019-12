BENELUX-Tchad : la 5eme édition est lancée

La 5ème édition de la mission commerciale agro-industrielle et d’investissement BENELUX-Tchad s’est ouverte officiellement ce lundi 9 décembre 2019.

Connecter les hommes d’affaires tchadiens et ceux du Pays-Bas en vue de prospecter et exploiter les opportunités d’affaires dans les deux pays, c’est l’objectif du BENELUX-Tchad. Créée en 2015, cette mission commerciale et d’investissement BENELUX-Tchad qui est à sa 5ème édition a pour objectif de

C’est aussi une rencontre pour connecter les organisations publiques et privées tchadiennes et Euro-Afrique dans le but de promouvoir la croissance et développement durable inclusif du secteur agro-industriel et sylvo-pastorale.

Pendant trois jours (9, 10 et 11décembre), les participants à cette 5ème édition du BENELUX-Tchad auront plusieurs activités.