Bédié reconduit Guikahué à la tête du secrétariat exécutif du Pdci

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition) Henri Konan Bédié a reconduit à la tête du secrétariat exécutif de la formation politique, Kakou Guikahué, qui est désormais coiffé par un Comité politique.

Dans le cadre de la « modernisation » du Pdci annoncée le 10 avril 2021 visant à « Impliquer et responsabiliser davantage l’important vivier de cadres compétents et des jeunes dynamiques dans toutes les Instances de décisions du Parti », M. Bédié a réorganisé le parti.

De ce fait, le président du Pdci a procédé à « la restructuration du Secrétariat exécutif du parti », nommant M. Maurice Kakou en qualité de secrétaire exécutif en chef du Pdci.

Cette restructuration du Secrétariat Exécutif est principalement caractérisée par l’entrée de sept (7) personnalités: Junior GOUALI DODO; Raoul ABY AKROBOU; Jacques Gabriel EHOUO; Jean Michel AMONKOU; Seraphin YAO KOUAME; Euphrasie Chantal NGUESSAN; Jean Baptiste KOUAME.

Dans le cadre de la réforme du Pdci, M. Bédié a créé un Comité politique, un Comité de gestion et de suivi des élections et un Comité de mobilisation et du développement des ressources.

Voici la liste du nouveau secrétariat exécutif du Pdci

1-Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif :

Maurice KAKOU GUIKAHUE

2-Secrétaire Exécutif Chargé de l’Organisation et de la Mobilisation :

Noel AKOSSI BENDJO

3-Secrétaire Exécutif Chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales

Privat SERI BI NGUESSAN

4-Secrétaire Exécutif Chargé de la formation

Robert NIAMKEY Koffi

5-Secrétaire Exécutif Chargé des Élections

François Roland ADIKO

6-Secrétaire Exécutif Chargé des Commissions Techniques Nationales :

Narcisse Pierre KOUADIO NDRI

7-Secrétaire Exécutif Chargé des Finances

Thierry TANOH

8-Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Juridiques

Me Emile Gohoré SUY BI

9-Secrétaire Exécutif Chargé de la Communication et de la propagande :

Jean Louis Eugene BILLON

10-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations Extérieures

Joseph Youssouf BAMBA

11-Secrétaire Exécutif Chargé des Délégations Générales

Bernard EHOUMAN

12-Secrétaire Exécutif chargé du Patrimoine

Barthelemy NDRI NGUESSAN

13-Secrétaire Exécutif Chargé de la Sécurité et du Service d’Ordre

Emmanuel KOUASSI LENOIR

14-Secrétaire Exécutif Chargé des Affaires Sociales

Louise Aminata DIOP(Mme)

15-Secrétaire Exécutif Chargé des études et de la Prospective- Porte-parole

Séraphin YAO KOUAME

16-Secrétaire Exécutif chargé des Relations avec les structures du Parti

Theodore KOUASSI BODI

17-Secrétaire Exécutif chargé de l’Innovation, des réformes et de la vie du Parti

GBA Daouda

18-Secrétaire Exécutif chargé de l’Information et de l’Economie Numérique-

Porte-parole Adjoint

Dénis KAH ZION

19-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Partis Politiques Nationaux :

Georges Philippe EZALEY

20-Secrétaire Exécutif Chargé des Femmes

Adèle AMON Epse N’DABIAN (Mme)

21-Secrétaire Exécutif Chargé des Jeunes

Brahima KAMAGATE

22-Secrétaire Exécutif chargé du Bulletin de liaison du PDCI-RDA.

Adèle Aya NDIORE(Mme)

23-Secrétaire Exécutif Chargé des Nouvelles Adhésions et du Recrutement

Ange Isaac APPIA AKA

24-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Groupes Parlementaires du PDCI-RDA

Raoul ABY AKROBOU

25-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Elus locaux du Parti

Jacques Gabriel OHOUO

26-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Enseignants militants du PDCI-RDA- Porte-parole Adjoint

Junior GOUALI DODO

27-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Syndicats et les Organisations Non Gouvernementales

Aminata NDIAYE(Mme)

28-Secrétaire Exécutif chargé des Relations avec les Communautés

Racine MBENGUE ABDOULAYE

29-Secrétaire Exécutif chargé de la Culture et de la Francophonie

Valérie YAPO ADAI(Mme)

30-Secrétaire Exécutif Chargé de l’Insertion Professionnelle des Jeunes

DOULAYE COULIBALY

31-Secrétaire Exécutif chargé des groupes socioprofessionnels et des Mouvements Associatifs

Jean Michel AMONKOU

32-Secrétaire Exécutif Chargé du suivi de l’Action Gouvernementale

COULIBALY Lazeni

33-Secrétaire Exécutif chargé de la Famille et de la Promotion du Genre- porte-parole Adjointe

NGUESSAN Euphrasie Liliane Chantal(Mme)

34-Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec le Secteur Privé

Jean Paul AMETHIER

35-Secrétaire Exécutif Chargé du Monde Rural

Soumahila KOUASSI BREDOUMY TRAORE

36-Secrétaire Exécutif Chargé des changements climatiques et du développement durable

Ahmadou OUATTARA

37-Secrétaire Exécutif Chargé des grands travaux et de l’Aménagement du Territoire

Lancina KOUAME KOUAKOU

38-Secrétaire Exécutif, Secrétaire des séances

Jean Baptiste KOUAME