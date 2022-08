BEAC : le cabinet ayant organisé le concours se désolidarise ses propos du gouverneur

A travers un droit de réponse adressé à Jeune Afrique, le cabinet AfricaSearch, ayant organisé le concours à l’origine de la polémique à la BEAC, se désolidarise des propos de Abbas Mahamat Tolli.

« Nous tenons à porter à votre connaissance que tous les résultats ont été transmis par AfricSearch à la BEAC dans leur intégralité. La liste et le choix des candidats retenus pour la seconde phase de la mission ne figuraient pas dans notre mandat et ne sont pas du ressort du cabinet. », peut-on lire dans le document. Cette réaction fait suite au concours de recrutement des Agents d’Encadrement Supérieur (AES) de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans lequel le cabinet Africsearch a été cité.

Le cabinet AfricSearch, rappelle qu’il a été sélectionné à l’issue d’un appel d’offres. Avec pour missions dans la première phase, de concevoir les épreuves d’évaluation écrites pour les :« 4146 candidats présélectionnés par la BEAC.»Organiser et assurer le déroulement des épreuves écrites au siège et dans les six représentations de la BEAC; procéder au dépouillement et à la correction des épreuves; Transmettre les résultats dans leur intégralité, des épreuves écrites au gouvernement de la banque.

Le cabinet précise que : « le dépouillement, la correction ainsi que la compilation des notes ont été effectuées dans la transparence, avec tout le professionnalisme dont notre cabinet a toujours fait montre dans la mise en œuvre de ses activités depuis 26 ans. »

