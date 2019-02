Base américaine à Okinawa: Shinzo Abe persiste malgré le « non » massif au référendum

Le Premier ministre conservateur japonais s’est montré inflexible lundi, réaffirmant la nécessité de construire une nouvelle base militaire américaine dans la région subtropicale d’Okinawa, un projet pourtant massivement rejeté dimanche par les électeurs de la région concernée.

« Cela fait 20 ans que le Japon et les Etats-Unis se sont mis d’accord » sur un transfert de la base du corps des Marines de Futenma depuis Ginowan, zone densément peuplée d’Okinawa où elle se trouve, vers un site isolé sur le littoral, en partie gagné sur la mer, a déclaré Shinzo Abe. « Nous ne pouvons pas le retarder encore. »

Le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki, farouchement opposé à ce projet, avait décidé d’organiser un référendum pour tenter de faire entendre la voix des nombreux habitants défavorables à la présence militaire américaine.

Environ 72% des votants se sont exprimés contre les travaux de remblais pour bâtir le nouveau site, tandis que 19% se sont prononcés pour, une victoire pour M. Tamaki même si cette consultation n’a pas de valeur légale.

« Nous dialoguons depuis de nombreux années avec les habitants de la préfecture, et nous allons poursuivre ce dialogue pour tenter les convaincre », a réagi M. Abe. « Nous allons continuer à faire tout notre possible pour réduire le fardeau d’Okinawa ».

Occupé par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale et rétrocédé aux Japonais en 1972, l’archipel d’Okinawa, situé à plus de 1.500 km au sud-ouest de Tokyo, totalise moins de 1% de la superficie totale du Japon mais héberge plus de la moitié des quelque 47.000 militaires américains stationnés dans le pays.

Pour Washington, ce territoire proche de Taïwan a une très grande importance stratégique en Asie.

Afin d’apaiser les tensions, les gouvernements japonais et américain ont décidé en 1996 que Futenma serait déplacée vers la région littorale moins peuplée de Henoko. Mais les habitants s’y opposent depuis et réclament la disparition pure et simple de cette base du territoire.

Ils se plaignent de problèmes allant du bruit à des accidents ou crimes impliquant des occupants de la base.