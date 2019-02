Banques et assurances: le Groupe BCP affiche son engagement social dans l’espace UEMOA

Le Groupe marocain Banque centrale populaire (BCP) affiche en Afrique Subsaharienne, notamment dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), son engagement social à travers plusieurs projets et actions menés par ses filiales banques et assurances, selon une note transmise vendredi à APA.Que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, au Niger, au Sénégal, au Togo ou en Côte d’Ivoire, le Groupe a multiplié en 2018, des actions autour de ses axes d’intervention à l’endroit des populations les plus démunies, singulièrement celles vivants en zone rurale.

Le Groupe BCP réaffirme ainsi son « implication et son rayonnement social » dans son engagement citoyen et « solidaire » envers les communautés et les couches sociales les plus vulnérables. Et ce, aux fins de leur apporter un appui dans la quête d’une vie descente.

Atlantique Assurances non vie et vie, filiales du groupe, ont signé en Côte d’Ivoire une convention avec l’orphelinat national des filles de Grand-Bassam, au Sud-est d’Abidjan, en vue d’un soutien matériel et financier.

Dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, l’orphelinat a bénéficié d’une dotation en ordinateurs pour la salle informatique, du mobilier pour la salle d’attente, un lot de livres pour la bibliothèque et d’un financement pour la rénovation du château d’eau.

La Banque Atlantique a noué un partenariat avec la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) afin d’accompagner le programme de dépistage du cancer du col de l’Utérus. Par cet accord, elle s’est engagée à soutenir la LISCA à travers un don de deux appareils de coloscopie.

La filiale sénégalaise envisage également la mise en place d’actions spécifiques notamment une campagne de sensibilisation et d’information permettant la prise en charge des populations vulnérables et éloignées du système de santé, souligne la note.

Au Bénin, la filiale du groupe BCP est engagée dans diverses actions sociales au profit des couches les plus sensibles de la population, qu’il s’agisse d’inclusion bancaire ou de mécénat. Pour se faire, la banque a décidé d’apporter une contribution significative pour la construction de trois classes.

L’établissement devrait être entièrement équipé de tables, bancs et chaises. Le projet consacre en outre un volet réhabilitation de l’ensemble des bâtiments des autres modules de classes de l’école primaire publique Ahossougbéta de Togba sise dans la Commune d’Abomey-Calavi (sud).

BIA Niger, la filiale dans ce pays, a quant à elle, soutenu en 2018 les actions de salubrité des collectivités locales de la ville de Niamey, la capitale, en finançant l’acquisition de poubelles amovibles et de kits de nettoyage au profit des communes.

La mise à disposition des poubelles amovibles et des kits de nettoyage par BIA-Niger coïncide avec la phase active de préparation du sommet de l’UA 2019 que la ville de Niamey abritera. Le groupe affiche ainsi son engagement pour la lutte contre la pollution de l’environnement.

La banque en Guinée-Bissau a fait le choix d’accompagner le système éducatif à travers la construction de trois classes et d’une salle d’enseignants entièrement équipées au profit de l’école Ghala-Abeni implantée en zone rurale très enclavée. Ainsi, 230 enfants, orphelins, handicapés ou issus de milieux très défavorisés bénéficieront dès le premier trimestre 2019, d’un environnement d’apprentissage décent.

Concernant le Burkina Faso, la filiale a financé l’année dernière, des entreprises respectant les normes environnementales, et procédé à la remise de dons aux orphelins des retraités de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires.

Elle a aussi signé une convention de partenariat avec la mairie de Beguedo dans le cadre de la donation de deux forages à ladite localité renforçant son implication sociale et communautaire. Les forages offerts devraient être mis en service le 9 février pour faciliter l’accès des populations à l’eau potable.

Depuis sept ans, GTA-VIE, filiale du groupe BCP au Togo, investit dans la promotion de l’accès à l’éducation pour tous. La compagnie a distribué les 9 et 13 novembre 2018 (année académique 2018-2019) des kits scolaires à des milliers d’enfants des Ecoles Primaires Publiques des villes d’Afouin et Mango.

Ce sont au total 2.000 familles en situation de précarité qui ont pu bénéficier de l’aide de GTA-VIE à travers l’octroi de fournitures et de matériels didactiques permettant à leurs enfants d’avoir les mêmes chances de réussite à l’école que les autres.

L’engagement social du groupe BCP en Afrique Subsaharienne s’illustre à travers plusieurs projets de ses filiales banques et assurances installées dans dix pays. Les plus emblématiques sont le financement de programmes en faveur de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, de l’éducation, le développement durable, la fourniture et l’installation de système photovoltaïque ainsi que la prise en charge de soins d’enfants malades.

Présente dans les huit pays de l’espace UEMOA (Union économique ouest-africaine): Bénin ; Burkina Faso ; Côte d’Ivoire ; Guinée-Bissau ; Mali ; Niger ; Sénégal ; Togo. Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché.

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top 10 des banques africaines en termes de taille de bilan. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde.