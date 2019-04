Banque: le Groupe marocain BCP affiche ses ambitions pour le Mali à un forum économique

Le groupe marocain Banque centrale populaire (BCP) a affiché ses ambitions pour le Mali au cours d’un Forum économique dédié au financement des chaînes de valeurs agricoles, tenu le 12 avril 2019, à Bamako, selon une note transmise à APA dimanche soir.A cette occasion, le Groupe BCP a également lancé plusieurs initiatives inédites, notamment au profit des écosystèmes agricoles et miniers, du secteur privé ou encore de la microfinance et du mobile banking.

Le groupe BCP consolide ainsi sa vision globale qui s’appuie sur des choix structurants permettant de soutenir activement le financement des économies et l’accompagnement des projets à fort impact social.

Fortement impliqué dans le développement socio-économique du Continent, le groupe bancaire veut renforcer, à travers sa filiale Banque Atlantique, son rôle d’acteur bancaire de premier plan au Mali, en organisant ce forum économique dédié au financement des chaînes de valeur agricoles.

Ces différents rendez-vous institutionnels ont été rehaussés par la présence effective de plusieurs membres du gouvernement malien, de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali ainsi que de plusieurs personnalités locales.

M. Kamal Mokdad, directeur général de la BCP et de l’International, était présent à ce Forum économique portant sur les défis du financement des chaînes de valeurs agricoles, au cours duquel un panel de haut niveau a permis de partager le modèle innovant introduit pour soutenir les initiatives locales structurantes.

Ces initiatives devraient permettre d’intégrer toute la chaîne de valeur en vue de proposer des produits de financements adaptés à chaque intervenant, de l’agriculteur à l’exportateur, en passant par les fournisseurs d’intrants, les coopératives, les transporteurs, et les unités de transformation.

Réaffirmant son soutien à l’accompagnement multidimensionnel des entreprises, le groupe BCP a procédé à la signature de plusieurs conventions en marge de ce Forum, destinées à financer les besoins d’investissement et d’exploitation, ainsi que des opérations de croissance externe de trois entreprises locales pour plus de 76 milliards de FCFA.

Il a par ailleurs confirmé sa forte volonté de renforcer l’accompagnement de l’économie malienne dans sa dynamique d’émergence autour de trois piliers principaux, à savoir le soutien au programme étatique, l’appui au secteur privé et le développement d’une offre digitale enrichie à destination des particuliers notamment de la classe moyenne émergente au Mali.

« Les ambitions du groupe BCP au Mali sont en phase avec les priorités des autorités locales, déclinées dans le programme gouvernemental 2018-2023. Les initiatives lancées permettent ainsi d’accompagner de manière efficiente l’élan de développement sur des thématiques centrales », a déclaré M. Kamal Mokdad.

Ces thématiques, soulignera-t-il, sont « le financement des chaînes de valeur agricoles et de la TPE/PME, le financement des infrastructures durables et de l’éducation, le développement de la microfinance et du mobile banking, ou encore le soutien à l’entreprenariat et l’accompagnement de la diaspora ».

Le Groupe a aussi conçu des solutions innovantes pour soutenir l’entreprenariat et le secteur privé malien, moteur de la croissance et partenaire stratégique de premier plan. Dans cette optique, Banque Atlantique, une de ses filiales, a récemment lancé « Atlantique leasing », son offre de crédit-bail dédiée aux TPE et PME.

Atlantique Microfinance accompagne de son côté les structures informelles, les micro-entreprises et les Très petites entreprises (TPE) dans leurs projets professionnels, ainsi que les particuliers à revenus plus faibles via Atlantique Cash.

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA (Union économique et monétaire Ouest-africaine) en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de l’Union : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.