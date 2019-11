Banque Atlantique lance la carte World Elite de MasterCard

Banque Atlantique, filiale du Groupe banque centrale populaire (BCP) du Maroc renforce sa gamme de cartes haut de gamme avec le lancement de la World Elite, une carte offrant des services et garanties exclusifs, en partenariat avec MasterCard, une première en Afrique Subsaharienne.La cérémonie de lancement de la carte World Elite de MasterCard s’est tenue le vendredi 8 novembre 2019, à Abidjan, en présence de Raymonde Goudou, ministre ivoirien de la Modernisation de l’administration et de l’innovation du service public, et Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l’industrie.

De hauts responsables du groupe bancaire étaient présents à ce lancement notamment M. Kamal Mokdad, directeur général de la BCP et de l’International, M. Habib Koné, directeur général d’Atlantic Business International (ABI), M. Ahmed Benlafkih, directeur général adjoint en charge du Retail d’ABI.

Ils avaient à leur côté Arsène Coulibaly, le directeur général de Banque Atlantique Côte d’Ivoire et Arn Vogels, directeur régional pour l’Afrique Subsaharienne Francophone de MasterCard, une entreprise américaine de système de paiement et de retrait.

La carte de prestige World Elite de Mastercard qui se distingue grâce à ses services haut de gamme et exclusifs, donne accès à des plafonds de retraits et de paiements élevés et personnalisables, utilisables dans le monde entier à travers le réseau international Mastercard, soit plus de 36 millions de points d’acceptation implantés dans plus de 210 pays et 2 millions de distributeurs de billets.

Selon une note de Banque Atlantique, le titulaire de cette carte premium bénéficie de services et privilèges à savoir, l’accès illimité avec un invité à plus de 1 000 salons d’aéroport Loungekey dans plus de 520 villes et 140 pays, l’assistance d’urgence partout dans le monde, en particulier, l’octroi d’une carte de dépannage en cas de perte ou la mise à disposition de fonds en devises.

En outre, des tarifs privilégiés sont accordés au porteur de la World Elite par des partenaires de MasterCard notamment voyagistes, acteurs de référence dans le domaine de location de véhicules, services de shopping et de Bien-être, assure la banque.

Un service de conciergerie unique, inspiré des plus grands hôtels permet aux seuls titulaires de la carte de prestige World Elite, de vivre des expériences mémorables. De plus, World Elite de Mastercard offre des garanties d’Assurances et Assistance étendues. Un avantage unique dans le secteur bancaire.

De l’assurance, à l’assistance, Banque Atlantique offre des privilèges inédits et innovants en Afrique Subsaharienne. Et ce, pour garantir le confort du client, illustrant la volonté de la banque de proposer à sa clientèle des solutions qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de paiement digital.

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en termes de parts de marché. Représentée dans les huit pays de l’espace UEMOA, elle totalise plus de 40 ans de présence dans le paysage bancaire ivoirien et compte un vaste réseau de 73 agences.