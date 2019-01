Baisse des exportations de la banane au Cameroun

La production de banane au Cameroun qui connaît une courbe descendante ces dix derniers mois a encore connu une décote au mois de décembre 2018, avec 15 605 tonnes de bananes exportées contre 17 137 tonnes de banane exportées un mois plus tôt, selon les statistiques publiées mardi par l’Association bananière du Cameroun (ASSOBACAM).Une baisse d’environ 2000 en l’espace d’un mois, avec pour le troisième mois consécutif, l’absence totale de la Cameroon development corporation (CDC), le deuxième plus gros exportateur du pays qui fait les frais de la crise sociopolitique qui secoue depuis deux ans les régions anglophones du Nord-ouest et du sud-ouest.

Dans les détails, il ressort que le leader du marché local, les Plantations de haut Penja (PHP), filiale du groupe français la Compagnie fruitière de Marseille avec 14 343 tonnes exportées, assurées 90% des exportations au cours de cette période.

Le reste des exportations étant assurées par Boh Plantations, soit 1262 tonnes, en baisse par rapport aux 1316 tonnes expédiées en novembre 2018.