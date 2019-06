Baisse de l’emploi salarié au Sénégal

L’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a fléchi de 1,9%, en variation mensuelle, à la fin du mois d’avril 2019, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).La DPEE explique cette situation par les pertes nettes d’effectifs notées dans le secteur secondaire (moins 2,9%), notamment l’industrie qui enregistre une repli de 3,2%. En outre, l’emploi salarié du secteur tertiaire a légèrement reculé de 0,4%, sur la période, en liaison avec les services qui se sont contractés de 0,5%.

Sur un an, l’emploi salarié du secteur moderne a, en revanche, vigoureusement progressé de 7,4%, à fin avril 2019, simultanément porté par les secteurs secondaire (plus 8,2%) et tertiaire (plus 6,4%).