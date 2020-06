Baccalauréat 2020 : l’enrôlement biométrique se fera en groupe de 40 et par ordre alphabétique

Les opérations d’enrôlement biométriques des candidats au baccalauréat 2020 redémarrent dans les prochains jours. C’est la teneur d’un communiqué conjoint des ministères en charge de l’enseignement

Dans un communiqué signé des ministres de l’éducation nationale et de la promotion civique et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle dont nous avons eu copie, les opérations d’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2020 reprennent bientôt dans tout le pays. Elle concerne uniquement les candidats résidant au Tchad. Il est précisé dans le communiqué que 40 personnes seront autorisées dans les salles d’enrôlement en respect aux mesures de lutte contre le coronavirus. Sous le contrôle des délégués sanitaires, un dispositif de lavage de mains sera installé sur chaque site et soumis aux candidats avant l’entrée en salle.

Le ministre de l’éducation demande à tous les acteurs impliqués dans la chaîne de prendre les dispositions nécessaires pour la réussite de l’opération « de grande importance », au bon développement des examens au baccalauréat, ce avec l’implication des autorités administratives. Ces acteurs sont entre autres, les délégués provinciaux de l’enseignement, les inspecteurs départementaux de l’éducation, et les personnes impliquées dans le système éducatif. La distanciation sociale d’au moins 1 mètre sera respectée, informe le communiqué.

Il est à rappeler que l’opération avait été suspendue le 19 mars 2020 pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus.