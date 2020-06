Baccalauréat 2020 : l’enrôlement biométrique des candidats a repris

L’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat session 2020 a repris le 8 juin. L’information a été donnée par le directeur de l’ONECS, Pr Bakari Abbo

Le directeur général de l’Office national des examens et concours (ONECS) a annoncé la reprise de l’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2020. Des candidats se sont fait enrôler dans la province du Mayo Kebbi Est, hier lundi 8 juin. Le directeur de l’ONECS appelle les délégués provinciaux de l’enseignement, les délégués départementaux de l’éducation, les inspecteurs pédagogiques de l’éducation, les chefs d’établissement et les partenaires de l’éducation à être au rendez-vous dans le cadre des activités pédagogiques et de recherches.

L’opération d’enrôlement concerne spécifiquement les candidats résidant au Tchad a précisé le Pr Bakari Abbo. Après le Mayo Kebbi Est, les équipes se déploieront dans tout le pays. Les instructions fermes ont été données aux responsables de différents nouveaux pour que les consignes sanitaires soient respectées fait savoir le patron de l’ONECS.

Rappelons que les opérations d’enrôlement biométriques ont été stoppées le 19 mars pour éviter la circulation de la Covid-19.