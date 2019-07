Bac 2029 : les épreuves de la seconde session se dérouleront du 1er au 2 août

Les épreuves écrites de la seconde série du baccalauréat se dérouleront du 1er au 2 août prochain sur l’ensemble du territoire national.

Ce sont au total, 20 106 candidats qui sont concernés par la seconde phase du baccalauréat. Comme pour la première étape, les candidats auront les mêmes numéros de table pour la composition.

Les statistiques révèlent que la série qui a le plus de candidats est la série A4 avec 1999 candidats, 111 pour la série C et 3564 candidats pour la série D. Il y a aussi des candidats d’expression arabe et des séries G1, G2, G3 et E.

Bon à savoir pour les candidats

Chaque candidat pour accéder en salle d’examen, devra présenter sa carte biométrique. Un quart d’heure après le début des épreuves, les candidats ne pourront plus être admis en salle d’examen quel qu’en soit le motif du retard. Il est strictement interdit d’apporter dans l’enceinte des centres ou sous-centres d’examen, tout appareil de communication.

Les centres de composition seront communiqués et les candidats devront se regrouper dans les chefs-lieux des provinces pour prendre part à la composition.