Augustin Tine nommé ministre directeur de cabinet de Macky Sall

L’ex ministre des Forces armées, Augustin Tine est nommé ministre Directeur de Cabinet du Président de la république, selon un décret rendu public dimanche soir par Maxime Jean Simon Ndiaye, ministre, secrétaire général du Gouvernement.M. Augustin Tine remplace à ce poste Me Oumar Youm, nommé ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement dans le nouveau gouvernement qui compte 32 ministres et trois secrétaires d’État.