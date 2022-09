Au Congo Bollore Transport & Logistics accompagne Les Artistes locaux pour recycler ses capsules de Café

Le 15 septembre 2022, Bolloré Transport & Logistics Congo a conclu un partenariat avec l’entreprise

artisanale « JULITA GORGEOUS » pour la mise à disposition des capsules de café usagées. Celles-ci

sont transformées localement en bijoux, objets de décoration et/ou art de la maison.Des bacs de collectes ont été posés sur chaque site et une campagne de sensibilisation a été menée auprès des employés. Les capsules usagées sont récupérées toutes les fins de semaine pour êtreé vidées avant remise à JULITA, artiste congolaise engagée dans le recyclage depuis plusieurs années(papier, bois, capsules diverses, etc).

Ces capsules de café deviendront de magnifiques pièces finies vêtues d’une esthétique hors du commun.« Depuis plusieurs années, nous travaillons pour réduire notre empreinte carbone par la consommation responsable, le recyclage des déchets et la valorisation des produits artisanaux.

Notre partenariat avec Julita Gorgeous pour le recyclage des capsules de cafés est un pas dans ce sens. Nous sommes prêts à nous associer à d’autres artisans pour recycler d’autres types de déchets » soutient Patricia EKEYMISSE, Responsable Régionale Communication et Développement Durable.

« Le partenariat avec Bolloré Transport & Logistics Congo me permet d’accroître les intrants pour produire régulièrement des bijoux et des objets de décoration respectueux de l’environnement et à la portée de toutes les bourses. C’est un bel exemple de promotion de l’artisanat. Je remercie vivement Bolloré Transport & Logistics Congo pour cet engagement » précise Jacqueline MOTE, Chef d’entreprise JULITA GORGEOUS.Le marc de café récupéré dans les capsules est remis aux pépinières pour servir d’engrais, de même que les sachets de thé. L’entreprise recycle également les papiers usagés qui sont broyés et destinés à l’emballage de colis lors des expéditions. Dans cette même démarche, Bolloré Transport & Logistics Congo a conclu des partenariats avec les entreprises locales pour la valorisation de ses huiles usagées.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au CongoPrésent au Congo dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics compte 1500collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à PointeNoire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. Bolloré Transport & Logistics s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.