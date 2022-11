Attentat Grand-Bassam : 4 prévenus à la barre à Abidjan

Le procès de l’attentat terroriste de la ville balnéaire de Grand-Bassam s’est ouvert ce 30 novembre 2022 au Tribunal criminel de première Instance d’Abidjan-Plateau.Sur 18 prévenus attendus, seulement quatre comparaissent devant le Tribunal criminel de première instance d’Abidjan pour répondre des faits d’actes terroristes, assassinat, tentative d’assassinat, recel de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu, de munitions de guerre et de complicité desdits faits. Une vingtaine de témoins étaient présents à l’audience sur environ 90 témoins convoqués par le tribunal.

Le procès de ce jour s’est ouvert avec à l’appel des prévenus cités dans l’affaire de l’attentat de Grand-Bassam. Les uns pour complicité et les autres pour faits actifs dans les meurtres perpétrés lors de l’attaque.

A l’ouverture des débats, le greffe de la Cour a fait l’appel des présumés coupables présents et non présents et lu l’arrêt de renvoi rendu le 22 mai dernier par le président de la Chambre d’instruction. Après ces faits, la défense a soulevé des exceptions devant la cour sur la procédure.

La défense invoque la détention préventive des accusés en dehors des délais et certains vices de procédures. Elle soutient que selon le Code de procédure pénal, la détention préventive en matière criminelle est de 24 mois, alors que les prévenus sont détenus depuis six ans.

Pour la défense, les qualifications des faits n’ont pas été invoqués dans l’arrêt de renvoi, motif jugeant la Chambre compétente pour juger l’affaire. Elle a souhaité que les prévenus comparaissent en tant qu’individus libres puisqu’ayant dépassé le temps légal de détention qui est de 24 mois en matière criminelle.

La défense a fait observer que le délai de jugement à partir de la prononciation de l’arrêt de renvoi étant dépassé les prévenus devaient jouir de la liberté d’office (délai de 6 mois selon le code pénal pour tenir le jugement).

Le juge, après un retrait pour concertation avec ses pairs s’est déclaré incompétent pour prononcer la liberté d’office. Pour lui, cela serait du ressort du président du Tribunal. Ensuite, a-t-il ouvert les débats, avec l’un des accusés, en l’occurrence Cissé Mohamed.

Le tribunal reproche à Cissé Mohamed, un Malien, le seul qui a comparu ce mercredi, d’avoir transporté Kunta Abdallah dit Kunta Dallah, lors de son séjour en Côte d’Ivoire. Il a reconnu l’avoir transporté, mais n’avait pas connaissance de l’opération qu’il allait mener, réfutant la thèse de la complicité.

L’avocat de la défense, Eric Saki, a à l’issue de la première journée du procès, assuré que le Conseil des prévenus va s’atteler à « soigner au mieux les intérêts » de leurs clients, surtout sur la question de fond et les éléments qui vont permettre au tribunal de pouvoir rendre « une décision juste et équitable ».

La station balnéaire de Grand-Bassam a été la cible, le 13 mars 2016, de la première attaque jihadiste enregistrée en Côte d’Ivoire. Le procès de cet assaut, qui a fait 19 morts et 33 blessés, contre trois hôtels de ce site touristique s’ouvre six ans après l’attaque.

L’opération a été revendiquée par Al Qaida au Maghreb Islamique (Aqmi) qui l’a attribué à sa branche Al Mourabitoune qui venait de commettre quelques semaines plus tôt, en janvier à Ouagadougou, au Burkina Faso un attentat dans lequel 30 personnes ont été tuées.

Pour cet assaut, les jihadistes ont aussi diffusé les images du commando constitué des nommés Hamza al-Fulani, Abd ar-Rahman al-Fulani et Abu Adam al-Ansari. Alors que le supposé commanditaire, Mohamed Ould Nouini, commandant au sein d’Al Mourabitoune a été éliminé par l’armée française en 2018.

L’un des principaux organisateurs, Mimi Ould Baba Ould Cheikh est encore en vie, mais en détention au Mali. Fawaz Ould Ahmed dit Ibrahim 10 lui également, impliqué dans cet attentat, a été jugé en octobre dernier au Mali et condamné à mort pour avoir participé aux attaques, en 2015, du bar-restaurant La Terrasse et de l’hôtel Radisson Blu à Bamako.

Faute de mettre la main sur ces gros poissons, la justice ivoirienne se contentera de juger leurs présumés complices ou encore tous ceux qui sont impliqués dans l’exécution de cet attentat, le premier qu’a connu la Côte d’Ivoire sur son sol.

Les noms des accusés affichés par le Tribunal criminel sont : Kounta Dallah ; Kounta Sidi Mohamed ; Barry Hassan ; Cissé Hantao AG Mohamed ; Ould Mohamed Ibrahim ; Hamza Ben Mohamed ; Miny Baba Ould El Moktar ; Allou Doumbia.

Figurent également parmi les accusés Dicko Midi ; Cissé Sidi (Mali) ; Diallo Ali ; Gaye Oumar ; Kandiallo Mamadou ; Haidara Boubacar Mahadi ; Koné Soleimin Moussa ; Yanourga Koné et Cissé Ali.

Le procès, suspendu, a été renvoyé au 1er décembre 2022. Le Tribunal auditionnera les prévenus selon les chefs d’accusation et écoutera les témoins au fil d’un chronogramme lié aux différents types d’infractions.