Athlétisme U18-U20 : le Kenya domine les débats après 2 journées

Au terme des deux premières journées des championnats d’Afrique d’athlétisme U18 et U20, qui se déroulent à Abidjan, le Kenya vient en tête du classement avec 17 médailles dont 5 en or, 8 en argent et 4 en bronze.Les Kenyans sont suivis des Sud-Africains qui totalisent 14 médailles (5 or, 5 argent et 4 bronze). Le podium est complété par le Nigeria avec ses 10 médailles dont 5 en or, et 5 en argent.

L’Ethiopie arrive au pied du podium avec 10 médailles, également, dont 3 or 2 argent et 5 bronze. La Côte d’Ivoire, pays organisateur n’a pas encore décroché la moindre médaille.

Récapitulatif des médailles par pays

1 Kenya 17médailles (5 Or, 8 Argent, 4 Bronze)

2 Afrique du Sud 14 (5 0r, 5 Argent, 4 Bronze)

3 Nigeria 10 (5 Or, 5 Bronze)

4 Ethiopie 10 (3 Or, 2 Argent, 5 Bronze)

5 Egypte 4 (2 Or, 1 Argent, 1 Bronze)

6 Maroc 3 (1 Or, 2 Argent)

7 Gambie 2 (1Or, 1 Argent)

8 Zambie 1 (Argent)

9 Ouganda 1 (Argent)

10 Ghana 1 (Bronze)

10 ex. Tunisie 1 (Bronze)