Athlétisme : le Kenyan Kipchoge vise le record mondial du marathon

Le Kenyan Eliud Kipchoge (34 ans), spécialiste des courses de fond, va bientôt tenter d’établir un record mondial du marathon en bouclant les 9,9 kilomètres du parcours de l’« INEOS 1:59 Challenge » qui se tiendra à Vienne (Autriche) en moins de deux heures.« Je suis très heureux d’être à Vienne. J’ai vu le parcours pour la première fois. Il est superbe et j’ai hâte de l’emprunter », a déclaré le champion olympique du marathon aux Jeux de Rio 2016.

Eliud Kipchoge est arrivé mardi dernier dans la capitale autrichienne à bord d’un jet privé. Il a aussitôt affiché ses ambitions : « Je suis prêt pour ce challenge. Je me suis très bien entraîné et je suis impatient de relever le défi en montrant au monde que l’homme n’a aucune limite ».

Au total, 41 lièvres vont accompagner l’athlète dans cette course pour l’aider à donner corps à son rêve. Pour l’heure, la course devrait avoir lieu le 12 octobre prochain. Mais une décision finale sur la date et l’heure sera prise aujourd’hui par les organisateurs en tenant compte des conditions météorologiques.

« INEOS 1:59 Challenge » est une course sponsorisée par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe chimique INEOS. Kipchoge est actuellement le détenteur du record mondial du marathon depuis Berlin 2018. A Vienne, le Kenyan espère être le premier homme à passer sous la barre des deux heures au marathon.