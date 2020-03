Assemblée, société et sport au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent d’une diversité de sujets allant du vote « sans débat » la veille à l’Assemblée nationale du ministère du Budget à la manifestation contre la hausse du prix de l’électricité prévue cet après-midi, en passant par l’actualité de l’équipe nationale de football.« Vote du budget de son ministère : Abdoulaye Daouda Diallo s’octroie 218 milliards sans débat », note Walf Quotidien. Ce fut un « budget cent débats », selon Le Quotidien là où L’AS constate que « le vote sans débat installe la division à l’Assemblée ».

Pour l’opposition, s’exprimant dans Le Quotidien, « c’est une première ». « On aurait dû avoir un débat », déplore le député Seydou Diouf de la majorité là où le ministre concerné apprécie la « marque de confiance ».

Sur la manifestation contre la hausse du prix de l’électricité prévue cet après-midi, L’AS analyse « le défi de la mobilisation » pour la plateforme citoyenne « Noo Lank » (on refuse en wolof) qui « espère des millions de manifestants », note Vox Populi.

EnQuête précise que « deux millions de manifestants (sont) espérés » dans la marche des forces sociales aujourd’hui.

Sud Quotidien fait focus sur les tracasseries administratives sur l’axe routier Ziguinchor-Guinée-Bissau et délibère sur le « corridor de tous les rackets ». « Plus de 350 millions +soustraits+ des poches de citoyens et des caisses du Trésor en 2018 », renseigne le journal qui ajoute qu’un « doigt accusateur (est) pointé sur les forces de sécurité, des deux côtés de la frontière ».

Sur un autre sujet, Vox Populi note que « l’Etat a englouti 119 milliards dans des voitures » entre 2012 et 2018, reprenant une information du ministre des Finances. Par ailleurs, il ajoute que les acquisitions de véhicules pour 2019 se chiffrent à 3,490 milliards et 6,6 milliards sont prévus en 2020.

En politique, L’Observateur titre sur le « dialogue politique autour d’une révision de la Constitution ». Illustrant avec une image de Macky Sall tout sourire, le journal annonce qu’une proposition de suppression de la limitation des mandats présidentiels est en cours.

Le quotidien national Le Soleil consacre un dossier, sous le titre « Quand la mort fait vivre », en mettant à nu l’activité du gestionnaire de cimetière, des fossoyeurs et constructeurs de caveaux. « Des activités naturelles, saines et impérieuses de la chaîne de l’existence des humains », souligne le journal.

En football, Record donne les raisons qui vont faire gagner Sadio Mané le Ballon d’Or africain 2019 là où son coéquipier de la Tanière, Moussa Konaté, prédit déjà qu’il « remportera le Ballon d’Or mondial ».

En effet, croit savoir EnQuête, la star de Liverpool a effectué « un pas de plus vers le Ballon d’Or CAF » et s’installe de plus en plus dans la sélection sénégalaise… tout le contraire de « ces Lions officieusement à la retraite internationale » comme le soutient Stades, qui cite l’exemple d’Alfred Ndiaye, Henri Saivet, Kara Mbodj et Mbaye Diagne entre autres.

Le tirage des poules pour les éliminatoires du Mondial 2022 de Qatar est prévu le 21 janvier 2020. Malgré que le Sénégal soit « tête de série », il « peut hériter du Mali ou de la Guinée », alerte Record.