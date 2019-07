Asie du Sud: la mousson fait plusieurs dizaines de morts

Des inondations et glissements de terrain causés par une mousson torrentielle ont tué plusieurs dizaines de personnes au Népal et dans des camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh, où près de 5.000 abris ont été détruits, selon les autorités de ces pays.

Au Népal, au moins 50 personnes ont été tuées, et 33 sont toujours recherchées, alors que plus de 1.100 personnes ont été secourues, selon le porte-parole de la police du pays, Bishwaraj Pokharel.

De fortes pluies touchent depuis jeudi plusieurs régions du Népal, en particulier les régions de l’est du pays et les plaines du sud. Selon les autorités népalaises, les rivières devraient retrouver leur niveau habituel à partir de lundi.

Les camps de réfugiés du sud-est du Bangladesh, dans la région de Cox’s Bazar, qui abritent plus de 900.000 Rohingyas, une minorité musulmane qui a fui la Birmanie, ont également été affectés par les intempéries, avec au moins 10 personnes qui ont trouvé la mort et 50.000 touchées depuis le début du mois de juillet, selon un rapport des Nations unies.

Une porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a précisé que 4.889 cabanes en bâches et bambou ont été détruites.

Le nord-est de l’Inde a également été touché par des inondations, qui ont tué au moins 11 personnes dans l’Etat d’Assam. 20.000 personnes y ont été hébergées dans des camps de secours.

La saison des moussons, de juin à septembre, cause des morts et des destructions en Asie du Sud chaque année. L’an passé, plus de 1.200 personnes ont trouvé la mort et la région indienne du Kerala avait subi ses pires inondations en près de 100 ans.

