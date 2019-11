Arrestation de l’ancienne maire de N’Djaména pour détournement de fonds

L’ancienne maire de la capitale tchadienne, N’Djaména, Mariam Djimet Ibet et trois de ses collaborateurs ont été arrêtés, vendredi, et déférés à la maison d’arrêt d’Amsinéné.Selon des sources judiciaires contactées par APA, les quatre responsables sont mis aux arrêts suite à une plainte de l’Inspection générale d’État (IGE) qui a diligenté une mission de contrôle de la gestion financière de l’équipe de Mme Djimet Ibet. Ainsi, les enquêteurs ont-ils découvert le détournement d’importantes sommes d’argent.

Les personnes mises en cause sont, en plus de la titulaire du poste de maire, de son adjoint Atidjani Nourène, du secrétaire général de la mairie, Abdoulaye Yacouba et de son directeur des affaires administratives et financières, Adoum Abakar.

Même si le montant exact détourné n’a pas été rendu public, l’affaire, après l’ouverture d’une information judiciaire, a été confiée au deuxième cabinet d’instruction. Le juge d’instruction décidera s’il y aura un procès ou classera l’affaire sans suite.