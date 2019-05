Anacarde : la COOP-CA-VICA lance l’opération T&T dans la 1ère zone productrice de la Côte d’Ivoire

La Coopérative avec conseil d’administration du vivrier et du cajou (COOP-CA-VICA), a initié depuis jeudi, la mise en œuvre de l’opération T&T pour l’enlèvement des stocks de noix de cajou en souffrance dans la région du Béré (Mankono, Centre-Nord), classée en 2018, première zone productrice en Côte d’Ivoire avec 140.000 tonnes, soit 38% de la production nationale, indique une note d’information de cette organisation dont APA a reçu une copie.L’opération T&T est une convention tripartite signée entre le Groupe vietnamien T&T, le Groupement d’intérêt économique (GIE) des exportateurs de noix de cajou et le gouvernement ivoirien à travers le Conseil du coton et de l’anacarde qui vise l’achat de 200 000 tonnes de noix de cajou d’origine ivoirienne sur les trois prochains mois au prix planché bord champ de 375 FCFA le kilogramme.

Ce projet vient donc juguler la crise de la mévente et de la chute du prix bord champ constatée dans la filière anacarde de Côte d’Ivoire depuis l’ouverture de la campagne de commercialisation 2019.

Selon la note, la COOP-CA-VICA (agrée et certifiée) a reçu, à cet effet, un appui financier de l’Etat de Côte d’Ivoire en vue d’une sensibilisation des producteurs de sa zone d’intervention (région du Béré) sur la prévention, l’amélioration de la qualité de la noix de cajou et surtout garantir l’achat et la stabilité du prix bord champ au profit des producteurs de cette partie du pays, où « des acheteurs véreux » profitant de la conjoncture internationale « avaient fait baisser les prix » dans certaine zone jusqu’à « 50 FCFA le kilogramme ».

C’est donc avec « beaucoup d’enthousiasme », relève le document d’information, que les producteurs des différents départements et sous-préfectures de la région du Béré dont Mankono, Kounahiri, Dianra,Tienigboué ou encore Dianra village ont reçu la mission de la COOP-CA-VICA dirigée par son Président du conseil d’administration (PCA) Amadou Traoré.

Cette campagne de sensibilisation a été également le lieu pour les responsables de la COOP-CA-VICA de montrer la bonne foi du gouvernement à travers l’opération T&T, en procédant à l’achat de produits au prix officiel bord champ de 375 FCFA/Kg, conclut le document de la COOP-CA-VICA, lauréate du prix d’excellence 2016 dans la catégorie meilleure coopérative agricole de forme civile des cultures pérennes.

La campagne de commercialisation du cajou pour l’année 2019 en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, a été officiellement lancée en février dernier par le Conseil du coton et de l’anacarde qui prévoit une production de 800 000 tonnes contre 761.000 tonnes l’année précédente.

Le prix planché fixé par le Gouvernement au titre de cette campagne est de 375 FCFA bord champ pour un produit bien séché et bien trié. Le prix à l’exportation, pour le magasin intérieur, est de 400 FCFA et le magasin portuaire à 459 FCFA.