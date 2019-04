Alpha Condé victime d’escroquerie à hauteur de 175 millions F.CFA

Le président guinéen Alpha Condé, a révélé ce lundi à Conakry, lors de la conférence diplomatique, avoir été victime d’un escroc se faisant passer comme un investisseur étranger.Alpha Condé raconte une scène pour le moins surréaliste, dont il a été la principale victime. Le président guinéen a perdu plus de 175 millions FCFA en se faisant grugé par un homme d’affaire étranger qui disait vouloir investir en Guinée

« Nous avons été victime d’escroquerie ici. Je crois que le gouverneur de la banque le sait. Il y a un homme d’affaires qui est venu, qui a fait des propositions mirobolantes, mais il fallait lui payer 300 mille dollars (175 millions F.CFA), le gouverneur de la banque m’a dit, mais vraiment Président paie, j’ai pris de ma poche, pour payer les 300 mille dollars. Et depuis lors, le monsieur a disparu et on n’a plus jamais entendu parlé de lui », explique Alpha Condé à une assistance médusée.

Le président guinéen estime que si l’ambassadeur guinéen accrédité dans le pays auquel vient cet « homme d’affaire » véreux, avait fait son travail, il ne se serait pas fait « gruger ». « Donc réellement, moi j’insiste sur votre rôle économique », a ajouté Alpha Condé aux ambassadeurs et consuls guinéens lors de cette rencontre.

Alpha Condé estime que la Guinée attire de plus en plus les investisseurs étrangers. « Très souvent, beaucoup de personnes viennent pour investir, on ne sait pas qui est sérieux qui ne l’est pas. Mais si vous faites votre travail, je serai moins envahi, moins fatigué parce qu’aujourd’hui je suis envahi de propositions venant de tout côté » indique Alpha Condé.