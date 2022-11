Algérie: 16 morts dans un accident de la route

Seize personnes, dont 13 Guinéens et un Malien, ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu, lundi, dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, à l’extrême sud de l’Algérie.Seize personnes, majoritairement des Subsahariens, sont décédées et trois autres blessées lundi dans une collision entre deux véhicules utilitaires dans le sud algérien, ont indiqué la Protection civile algérienne et des médias locaux.

L’accident est survenu sur une route nationale du grand sud, a précisé la Protection civile sur sa page Facebook.

Parmi les seize victimes, figurent quatorze ressortissants africains et deux Algériens, selon des médias locaux qui précisent que l’accident a eu lieu sur une route nationale reliant Reggane et Bordj Badji Mokhtar.

Les passagers circulaient à bord de deux pick-up. Les trois blessés ont été évacués vers un hôpital local.

Les routes algériennes sont réputées parmi les plus dangereuses de la région. La vitesse des automobilistes, y compris des conducteurs de transports en commun, est la principale cause des accidents de la route en Algérie, selon la délégation nationale de la Sécurité routière, une agence gouvernementale.

En 2021, l’Algérie a enregistré près de 7.186 accidents de la circulation qui ont fait 2.643 morts et 11.479 blessées.