ALECSO : Le Maroc renouvelle son soutien à Mohamed Ould Amar pour un second mandat

Le Maroc renouvelle son soutien au Mauritanien Mohamed Ould Amar pour un second mandat à la tête de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO). »Partant des liens de fraternité unissant le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et en consécration des relations solides de coopération existant entre Maroc et la Mauritanie, le Maroc réaffirme son plein soutien à la candidature de M. Mohamed Ould Amar pour un deuxième mandat au poste de Directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO) », indique jeudi un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.

Basée à Tunis, l’organisation œuvre depuis 1970 à la coordination et à la promotion de différentes activités dans les domaines éducatif, culturel et scientifique au niveau du monde arabe.