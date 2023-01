Alassane Ouattara salue le « partenariat solide » entre Paris-Abidjan

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a eu un « déjeuner de travail » avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au Palais de l’Elysée.Ce mercredi 25 janvier 2023, « j’ai eu un excellent déjeuner de travail avec le président Emmanuel Macron », a déclaré le chef d’Etat ivoirien qui indique avoir échangé avec le patron de l’Elysée « sur des sujets bilatéraux et régionaux d’intérêt commun ».

« Je me réjouis du partenariat solide et confiant entre nos deux pays », a dit le président Alassane Ouattara. Des images illustrent que les deux chefs d’Etat se sont retrouvés pour un entretien en tête-à-tête au cours duquel ils ont fait un tour d’horizon de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France.

Ils ont en outre échangé sur « la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine ainsi que la question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel », rapporte une note officielle de la présidence ivoirienne.

Cette rencontre intervient dans un contexte où la Transition au Burkina Faso, présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, demande à la France de retirer les 450 soldats français basés dans le pays, dans le cadre de l’opération Sabre ». Le Quai D’Orsay indique qu’il respectera le délai d’un mois exigé par les autorités burkinabè.

Paris veut sans doute s’assurer du bon partenariat avec Abidjan dans le domaine sécuritaire, d’autant plus que la France dispose d’une base militaire en Côte d’Ivoire comprenant 950 soldats qui jouent un rôle opérationnel et stratégique dans la sous-région.

La dernière rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et Emmanuel Macron a eu lieu le 16 mai 2022 au Palais de l’Elysée. Ce jeudi 26 janvier 2023, Macron aura un tête-à-tête avec Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau, président en exercice de la Cedeao.