Alassane Ouattara à Londres pour le Sommet Royaume-Uni – Afrique sur l’Investissement

Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan, samedi, pour Londres (Royaume-Uni), en vue de prendre part au Sommet Royaume-Uni – Afrique sur l’Investissement, annonce la présidence ivoirienne.Organisé par le Premier Ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, ce Sommet réunira des Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, des entreprises et des institutions internationales pour présenter les opportunités d’investissements en Afrique.

De nombreux accords d’investissements portant sur des projets ayant un impact positif sur l’environnement seront conclus au cours de ce Sommet qui permettra également de présenter l’offre du Royaume-Uni à l’Afrique et de nouer de nouveaux partenariats pour la création d’emplois, notamment pour les jeunes.

Au cours des travaux, le Chef de l’Etat animera un panel sous le thème : « Les futurs secteurs de croissance en Afrique », souligne la présidence ivoirienne dans son communiqué transmis à APA.

En marge du Sommet, M. Ouattara aura un entretien avec le premier ministre Boris Johson, et il prendra part, en compagnie de la première dame, Dominique Ouattara, à un cocktail offert par la Reine Elizabeth II, au Palais de Buckingham.

Le Chef de l’Etat ivoirien aura également des entretiens avec le Président de la Banque mondiale, M. David Malpass, et il animera une conférence au Chatham House sous le thème : « Les élections en Côte d’Ivoire en 2020 et au-delà : comment assurer la stabilité et la cohésion sociale » et au Royal African Society sur les perspectives économiques et politiques en Côte d’Ivoire.