Agadir accueille la 7ème édition de la conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables

La ville marocaine d’Agadir va accueilli du 27 au 30 novembre la 7ème édition de la conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables, à l’initiative de l’Espace Méditerranéen de Technologie et d’Innovation (MSTI).Organisée en partenariat avec l’Agence Marocaine pour l’Energie Durable (MASEN – Partenaire Stratégique), l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), la GIZ, le CNRST, Hydro Québec, et plusieurs autres organismes nationaux et internationaux, cette conférence va regrouper plus de 400 participants venant d’une quarantaine de pays.

Au menu de cette rencontre figurent plusieurs ateliers et tutoriaux animés par des experts de renommée mondiale. En plus, un grand espace d’exposition est aménagé pour accueillir les industriels nationaux et internationaux.

Ce rende-vous annuel est devenu un espace incontournable d’échange et de transfert de technologie pour les experts, les chercheurs, les industriels et les décideurs aux domaines des énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de développement durable.

Il sera une occasion pour les universitaires et industriels marocains de présenter leurs travaux de recherche devant des experts, et de dénicher les opportunités de collaboration pour monter et financer des projets et attirer des investissements.

En plus de sa vocation de forum pour présenter les travaux de recherche dans des thématiques liées aux énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et de développement durable, l’IRSEC’19 s’ouvre sur des thématiques à très forte valeur ajoutée pour le Maroc en général et la région de Souss-Massa en particulier.

Dans ce sens, un atelier sur le dessalement de l’eau de mer et une session spéciale sur la valorisation énergétique des déchets sont programmés.