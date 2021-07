Af’Sud : Ramaphosa poursuit ses consultations pour résoudre la crise

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a rencontré mercredi les dirigeants des partis politiques afin de tenter de mettre fin au cycle de violences qui a tué 72 personnes dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng.M. Ramaphosa consulte les différents acteurs politiques afin d’élaborer une réponse à l’échelle nationale aux violences, aux pillages et aux destructions de biens qui ont entraîné l’arrestation de plus de 1200 personnes dans ces deux provinces.

Le chef de l’Etat a rencontré les chefs religieux des différentes communautés confessionnelles. Selon lui, les leaders ont exprimé leur soutien aux efforts du gouvernement pour ramener la stabilité dans un certain nombre de régions touchées par la révolte populaire, y compris dans les deux provinces.

Il s’agissait des dernières consultations avec les différentes parties prenantes qui ont débuté lundi, avec une réunion entre les ministres et les chefs d’entreprise sur la situation dans le pays.

Mardi, M. Ramaphosa a présidé une réunion du Conseil national de sécurité afin d’évaluer l’évolution de la situation dans le pays et de coordonner la réponse sécuritaire du gouvernement face à la criminalité généralisée.

Le pays a déployé 2.500 soldats durant ces émeutes pour aider la police à ramener l’ordre dans les grandes villes. Le nation arc-en-ciel traverse depuis six jours une crise sociétale multiforme aggravée par la crise sanitaire. Elle s’est matérialisée par des manifestations violentes et des scènes de pillages de magasins dans les grandes villes du pays.