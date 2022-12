Af’Sud : croissance de l’économie au 3ème trimestre

Le redressement de l’économie de la nation arc-en-ciel est une amélioration considérable par rapport à la croissance négative de 0,7% enregistrée au précédent.L’économie sud-africaine a affiché une légère croissance alors qu’elle se remet de la pandémie de Covid-19, le Produit intérieur brut (Pib) ayant connu une hausse de 1,6% entre juillet et septembre 2022.

Le directeur général adjoint des statistiques économiques, Joe de Beer, a déclaré mercredi 7 décembre 2022 que les plus grands contributeurs étaient les industries agroalimentaires, la sylviculture et la pêche qui ont augmenté de 19,2% au troisième trimestre, contribuant ainsi à 0,5 point de pourcentage de la croissance du Pib.

« Les exportations nettes ont également contribué positivement à la croissance des dépenses sur le Pib au troisième trimestre », a-t-il ajouté.

Selon M. de Beer, les exportations de biens et services ont augmenté de 4,2%, du fait largement de l’augmentation des échanges de produits minéraux, de métaux de base, de produits végétaux et de produits en papier.

« Les importations de biens et services ont augmenté de 0,6%, principalement en raison de la hausse des produits minéraux et des graisses et huiles animales et végétales », a poursuivi le directeur général adjoint des statistiques économiques, Joe de Beer.

Il a indiqué qu’au cours des trois mois pris en compte, une augmentation des activités économiques avait été signalée pour les grandes cultures et les produits horticoles.