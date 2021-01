Af’Sud/Covid-19: un scientifique dénonce la désinformation sur les vaccins

Le scientifique sud-africain, Salim Abdool Karim, a condamné mercredi la désinformation autour des vaccins contre le coronavirus.A son avis, les informations inexactes entourant les vaccins devraient cesser pour aider à vacciner la population avec succès.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que son pays a obtenu 20 millions de doses du vaccin contre la Covid-19, un premier lot pour vacciner les Sud-Africains afin de créer une « immunité collective » contre la maladie.

Bien que cela ne suffise pas pour vacciner la totalité des 50 millions d’habitants, le programme de vaccination sera entravé par la désinformation généralisée colportée sur les réseaux sociaux, selon M. Karim.

Les gens doivent « cesser de semer la peur autour du vaccin », a déclaré le scientifique, qui préside le comité consultatif ministériel du pays sur la Covid-19.

« Il y a généralement trois groupes de personnes qui hésitent à prendre les vaccins. Le premier groupe n’en sait tout simplement pas assez sur le sujet. Le deuxième groupe est préoccupé par la désinformation et lit des choses qui ne transmettent pas l’information avec exactitude. Le troisième groupe est composé de personnes délibérément anti-vaccins et que ce groupe finissait souvent par répandre la désinformation

», a expliqué M. Karim.

Il a fait remarquer que si personne n’est obligé de se faire vacciner, les gens doivent être correctement informés.

L’Afrique du Sud devrait commencer à déployer ses vaccins ce mois-ci, en utilisant les 20 millions de doses initiales acquises.

Karim et le médecin américain Anthony Fauci, ont remporté conjointement le prix John Maddox 2020 pour avoir défendu la science dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Ce prix, créé en 2012 par l’organisation caritative « Sense About Science » et la revue scientifique Nature, honore « les personnes qui ont contribué à promouvoir une science et des preuves solides malgré les hostilités ».