Af’Sud/Covid-19 : prolongation de l’état de catastrophe nationale

L’état de catastrophe nationale Covid-19 en l’Afrique du Sud a été prolongé jusqu’au 18 août, a annoncé Nkosazana Dlamini Zuma, ministre de la Gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles.Annonçant cette nouvelle dans le Journal officiel, Mme Dlamini-Zuma a déclaré que : « la prolongation tient compte de la nécessité de continuer à renforcer les mesures d’urgence existantes prises par les organes de l’Etat pour atténuer et traiter l’impact des phénomènes météorologiques violents sur les communautés et les infrastructures touchées ».

En outre, le gouvernement travaille avec divers partenaires sociaux pour faire passer les communautés touchées de l’urgence humanitaire à la stabilisation et au redressement, a ajouté la ministre.

La prolongation de l’état de catastrophe nationale « doit également son existence à l’impact d’un phénomène météorologique grave qui a été initialement déclaré le 18 avril 2022 », a-t-elle poursuivi.

A ce jour, quelque 85.280 personnes ont été touchées par les inondations qui ont ravagé la province du KwaZulu-Natal, laissant sans abri des milliers de personnes dans cinq districts entourant la ville portuaire de Durban, dans l’Océan indien, et faisant 461 morts.

Plus de 4.000 maisons ont été endommagées par les intempéries, entraînant le déplacement de milliers de personnes. Les provinces du Cap-Oriental, du Nord-Ouest et de l’Etat libre ont également été gravement touchées.