Afrobasket 2021 : l’équipe tchadienne à Malabo

L’équipe tchadienne de basketball s’est envolée lundi pour Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre du tour préliminaire de l’Afrobasket 2021 qui aura lieu au Rwanda.

Les Sao du basket sont arrivés à Malabo ce lundi 13 janvier 2020. Cette équipe va rencontrer sur place celles de la Guinée équatoriale et du Gabon. C’est une équipe est composée des joueurs locaux et de deux internationaux qui évoluent en Espagne.

« Avec le peu de temps, on a pu ajuster le jeu sur le plan technique et tactique. Ce qui nous inquiète un peu c’est la condition physique », a déclaré Nodjimadji Abdoulaye, sélectionneur national.

Les Sao vont à cette compétition avec comme atout leur esprit d’équipe. « C’est une compétition qui va se dérouler presque tous les jours. Nous comptons beaucoup plus sur l’esprit d’équipe. C’est des guerriers, des jeunes qui ont envie de jouer quand ils sont sur le terrain », affirme Nodjimadji Abdoulaye.

Le président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Ngata Goulou, a expliqué qu’il y a eu beaucoup de difficultés à mener la préparation entamée en décembre 2019. « On l’a quand même fait. La Guinée équatoriale nous attend depuis dimanche mais contre vents et marées, on a écrit à la Fédération internationale de basket-ball pour informer qu’on va arriver sans respecter les délais (…) Nous y allons super motivés car on a eu un hommage du président de la République qui a reconnu nos efforts », a-t-il souligné.

Si le Tchad parvient à se qualifier pour le deuxième tour, il se retrouvera avec la Côte d’Ivoire, le Cameroun et la Guinée Conakry, des pays qualifiés d’office qui ont participé à l’Afrokbasket précédent.