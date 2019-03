Afrique – TEF : les candidats sélectionnés pour le Programme d’entrepreneuriat 2019 seront connus le 22 mars

La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale philanthropie africaine engagée pour l’autonomisation des entrepreneurs africains, annoncera les noms des candidats sélectionnés pour l’édition 2019 de son programme d’entrepreneuriat le 22 mars prochain.

L’événement, qui représente la cinquième édition du programme d’entreprenariat de la Fondation, aura lieu dans les locaux de l’Hôtel Transcorp Hilton à Abuja.

Plus de 1 000 entrepreneurs de 54 pays africains participent à l’édition 2019

Un événement à suivre sur TEFConnect – le hub numérique de l’entrepreneuriat en Afrique

Chaque année, la Fondation Tony Elumelu ouvre son portail de candidatures aux entrepreneurs africains avec des projets d’entreprises et des entreprises embryonnaires de moins de trois ans. Dans le cadre de son programme d’entreprenariat de 100 millions de dollars, la Fondation autonomise chaque année 1 000 entrepreneurs qui bénéficient d’un capital d’amorçage non remboursable de 5 000 dollars, d’un accès à des mentors, d’un programme de formation de 12 semaines et des possibilités de promouvoir leurs entreprises auprès d’un public international. Tous les candidats ont accès à TEFConnect, le hub numérique de l’entreuprenariat en Afrique, qui offre un accès aux réseaux, à la formation, à d’autres sources de financement et à des opportunités d’affaires.

Afin de faire bénéficier sa trousse d’outils d’entreprenariat éprouvée au grand nombre d’entrepreneurs, la Fondation a lancé en 2018 TEFConnect, la plateforme de réseau numérique pour les entrepreneurs africains. Cette plateforme, qui compte actuellement plus de 400 000 utilisateurs, offre aux entrepreneurs la possibilité de se mettre en réseau, de suivre des formations et de nouer des partenariats d’affaires afin de développer leurs activités au-delà des frontières physiques.

Au cours des quatre premières années depuis le lancement de son programme d’entreprenariat, la Fondation a autonomisé directement 4 000 entrepreneurs africains et indirectement 470 autres entrepreneurs avec l’appui de partenaires de la Fondation. La Fondation a récemment nommé Ifeyinwa Ugochukwu au poste de Directrice générale à compter du 1er avril. Ugochukwu succède à Parminder Vir, OBE, qui continuera de contribuer avec son expérience et son expertise en tant que membre du conseil consultatif de la Fondation.

La nouvelle Directrice Générale, Ifeyinwa Ugochukwu, a souligné l’importance des partenariats pour toucher des entrepreneurs supplémentaires en dehors de l’engagement annuel de 1 000 entrepreneurs de la Fondation.

“Chaque année, nous constatons une augmentation significative du nombre de candidatures. Notre partenaire dans la mise en œuvre, Accenture Development Partnerships, examine et finalise actuellement les candidatures. Plus de 215 000 entrepreneurs de 54 pays africains ont postulé, contre 151 000 l’année dernière, avec une augmentation de la participation des femmes de 62 000 en 2018 à 90 000 en 2019. Ces chiffres croissants témoignent du désir brûlant de l’entrepreneur africain à développer notre continent, et nous devons convertir de toute urgence cette passion en entreprises viables pour assurer le développement de notre continent”.

“Notre programme a développé un mécanisme robuste pour orienter les capitaux de manière efficace et effective vers ceux qui peuvent les déployer dans les communautés locales avec le plus grand impact. Nous sommes disposés à travailler avec des partenaires afin de faire évoluer la plateforme et les processus que nous avons créés. L’autonomisation des entrepreneurs africains doit être une responsabilité partagée pour créer une prospérité économique pour tous”, a-t-elle déclaré.

Osato Noah, Responsable Afrique de l’Ouest d’Accenture Development Partnerships, a déclaré : “nous travaillons avec la Fondation Tony Elumelu depuis le lancement de son programme d’entreprenariat. En 2015, lors de la première édition du programme, nous avons examiné 20 000 candidatures pour la Fondation et cette année-ci, nous en avons examiné plus de 215 000. La diversité et la rapidité avec lesquelles les candidatures ont évolué au cours des quatre dernières années ont été incroyables. Nous félicitons la Fondation Tony Elumelu pour son engagement en faveur de la transparence du programme et Accenture est fier de s’associer à la réalisation de ce projet panafricain”.

La cérémonie d’annonce de la sélection comprendra également une réunion des anciens bénéficiaires nigérians du programme de la TEF, ainsi qu’un dialogue interactif avec le Promoteur de TEF, Tony O. Elumelu, CON.