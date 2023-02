Afrique : l’interconnectivité au cœur du Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures

L’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD, sigle anglais) veut mobiliser les bailleurs autour des infrastructures avec un accent fort sur l’intégration régionale des territoires.« Nous ne sommes pas là que pour le simple plaisir de parler. Nous voulons faire de cette rencontre un sommet pour les actions concrètes ». Le ton est donné. La Directrice Générale de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD, sigle anglais), Nardos Bekele-Thomas, veut allier les paroles aux actes au sortir de la seconde édition du Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique.

L’événement qui se tient les 2 et 3 février 2023 au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) à Dakar a pour thème : « Maintenir l’élan vers des infrastructures de classe mondiale en Afrique ».

S’exprimant mercredi 1 février lors d’un briefing média, Mme Bekele-Thomas a relevé le « paradoxe » du déficit infrastructurel du continent alors que « les besoins sont là et les moyens de les financer disponibles ».

Partant de ce constat, la DG de l’AUDA-NEPAD a fait savoir que l’objectif principal de la réunion de Dakar est « de mobiliser les financements nécessaires pour exécuter le deuxième plan d’action prioritaire du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA-PAP2) ».

Aligné sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le PIDA-PAP2, entériné par les chefs d’Etats en février 2021, a identifié 69 projets prioritaires pour un investissement total de 160 milliards de dollars. Vingt projets prioritaires dans l’énergie, les transports, l’eau ou les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont été sélectionnés et seront présentés les 2 et 3 février aux différents acteurs du développement. Ils sont censés accélérer l’industrialisation de l’Afrique et son intégration régionale grâce à une logique de création de corridors.

Après le premier Sommet de Dakar sur le Financement tenu en 2014, cette deuxième édition illustrera le changement de strategie en cours dans le financement et le développement des infrastructures en Afrique. Avec le renforcement du concept de corridor intra-africain intégré, l’AUDA-NEPAD encourage une approche multisectorielle du développement des infrastructures avec un accent fort sur l’intégration régionale des territoires tout en durcissant ses exigences en matière de faisabilité et de bancabilité.

« Bien que les nombreux partenaires de l’évènement soient déjà pleinement mobilisés, il est essentiel d’engager de manière substantielle le secteur privé, qui est structurellement moins mobilisé sur les projets de développement d’infrastructures en Afrique que dans d’autres régions du monde », a indiqué Mme Nardos Bekele-Thomas.