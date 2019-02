Afrique : la fondation Tony Elumelu annonce la 3ème session du programme d’entreprenariat

La Fondation Tony Elumelu, la principale organisation philanthropique africaine fondée et financée par des fonds africains, a annoncé le dernier appel à candidatures pour son Programme d’entrepreneuriat de 2019.

Le portail des candidatures, lancé le 1er janvier 2019, se clôturera le 1er mars 2019. Les bénéficiaires sélectionnés rejoindront 4 470 anciens élèves actuels et recevront un capital de démarrage de 5 000 de dollars, l’accès à des mentors, une formation sur mesure et de nombreuses possibilités d’influencer les politiques au niveau local et mondial.

Ouvert aux entrepreneurs africains des 54 pays d’Afrique, le Programme pour l’entrepreneuriat accepte les idées d’affaires ainsi que les entreprises existantes ayant moins de trois ans d’expérience dans tous les secteurs de l’économie. Il a été reconnu comme l’un des rares programmes de type accélérateur qui encouragent les entreprises viables au stade de l’idée et qui peuvent démontrer leur potentiel d’expansion, de création de revenus et d’emplois.