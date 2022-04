Afrique du Sud : une soixantaine de morts dans des inondations

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est attendu ce mercredi dans le Kwazulu-Natal (KZN) en proie à de fortes pluies depuis samedi 9 avril 2022.Au total, 59 personnes ont perdu la vie dans des inondations dans l’est de l’Afrique du Sud, selon le dernier bilan établi mardi soir par le gouvernement. A Durban, 45 morts sont dénombrés tandis que dans le district d’iLembe, il y a 14 décès.

Dans la région, des ponts sont effondrés, des routes ravagées, des habitants et des écoliers sont restés pendant plusieurs heures prisonniers de la montée des eaux. Il y a au moins 140 écoles endommagées. Au même moment, plus de 2000 maisons et 4000 logements informels ont été détruits.