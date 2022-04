Afrique du Sud : se reconstruire après le déluge

Le gouvernement sud-africain a débloqué environ 70 millions de dollars pour secourir en urgence les victimes des inondations historiques dans la province du KwaZulu-Natal.De mémoire d’homme, jamais l’Afrique du Sud n’avait subi un tel cataclysme. Pendant quatre jours consécutifs, la pluie est tombée dru dans la côte est du pays. Ces intempéries ont causé près de 400 morts et détruit les habitations de plus de 40.000 personnes.

À Durban, le décor est apocalyptique : routes coupées, arbres et poteaux électriques déracinés, véhicules renversés, etc. La ville est privée d’eau courante et d’électricité. Dans le port, ouvert sur l’océan Indien, les conteneurs sont sens dessus dessous.

Face au chaos, « il faut vite agir » d’où la mobilisation d’environ 70 millions de dollars, a déclaré ce vendredi Enoch Godongwana, le ministre sud-africain des Finances. Des bénévoles ont déjà commencé à dégager les rues et nettoyer la plage.