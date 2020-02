Afrique du Sud: SAA ferme définitivement plusieurs liaisons internationales et nationales

La compagnie sud-africaine SAA, au bord de la faillite, a annoncé jeudi la fermeture définitive de plusieurs lignes internationales et de la quasi totalité de ses liaisons nationales, afin de réduire ses coûts.

A compter du 29 février, South African Airlines fermera huit lignes internationales et régionales (Hong Kong, Sao Paulo, Guangzhou, Munich, Luanda, Entebbe, Abidjan via Accra et Ndola) et trois lignes nationales (Durban, Port Elizabeth et East London), selon un communiqué de l’administrateur de SAA.

En Afrique du Sud, la compagnie n’assurera plus qu’une seule liaison: Johannesburg-Le Cap.

La semaine dernière, SAA avait décidé d’annuler, pour le seul mois de février, près d’une centaine de vols, dont une cinquantaine de vols internationaux.

L’annonce jeudi concerne la fermeture définitive de certaines lignes, afin de permettre à la compagnie de renouer avec « la rentabilité », a expliqué l’administrateur.

Depuis des années, SAA, deuxième compagnie aérienne d’Afrique, traverse de sérieuses turbulences. Elle n’a enregistré aucun bénéfice depuis 2011, affiche une dette d’au moins 572 millions d’euros et ne survit que sous perfusion permanente d’argent public.

Pour éviter la faillite, une procédure de sauvegarde de la compagnie a été initiée en décembre. Dans ce cadre, SAA a reçu 4 milliards de rands (249 millions d’euros), la moitié d’une banque publique et l’autre moitié d’organismes prêteurs.

South African Airways, qui emploie 5.200 passagers, a par ailleurs jugé « nécessaire » jeudi le licenciement de salariés, sans avancer encore de chiffres.

Les passagers affectés par la fermeture de liaisons internationales seront intégralement remboursés, les autres se verront proposer des vols sur une autre compagnie.

SAA a affirmé « ne pas avoir l’intention de faire d’autres changements importants » dans les liaisons qu’elle dessert, tentant ainsi de rassurer les passagers frileux à l’idée de réserver des billets sur la compagnie.

Une filiale de SAA, SA Express, qui assure des liaisons nationales et régionales, a par ailleurs annoncé jeudi son intention de faire appel de la décision de justice ordonnant son redressement judiciaire.