Afrique du Sud: le confinement prolongé de deux semaines

L’Afrique du Sud a décidé de prolonger de deux semaines son confinement national de 21 jours pour mieux lutter contre la pandémie de coronavirus, selon le président Cyril Ramaphosa.Dans un discours télévisé, le président a déclaré que la plupart des mesures de confinement mises en place il y a près de deux semaines restent en vigueur jusqu’en fin avril.

Selon lui, il y avait des preuves convaincantes que le confinement fonctionne bien, et qu’un délai supplémentaire pour le processus donnerait au pays une meilleure chance de mettre fin à l’épidémie.

« Si nous mettons fin au verrouillage trop tôt ou trop brusquement, nous risquons une résurgence massive et incontrôlable de la maladie », a déclaré Ramaphosa, ajoutant: « Nous risquons de réduire à néant les gains que nous avons réalisés ces dernières semaines et de vider de leur sens les grands sacrifices que nous avons tous consentis, chers compatriotes. Ce soir, je me tiens devant vous pour vous demander de continuer un peu plus longtemps ».

Les tests ont montré que le taux de nouvelles infections avait baissé malgré le nombre croissant de cas rendus publics, a déclaré le président. « Depuis que le verrouillage est entré en vigueur, le rythme auquel de nouveaux cas ont été identifiés ici en Afrique du Sud s’est considérablement ralenti. De 1.170 cas confirmés au 27 mars, le nombre de cas confirmés s’élève aujourd’hui à 1.934. Au cours des deux semaines précédant le confinement, l’augmentation quotidienne moyenne des nouveaux cas était d’environ 42%. Depuis le début du confinement, l’augmentation quotidienne moyenne a été d’environ 4% », a-t-il conclu.