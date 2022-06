Afrique du Sud : l’autonomisation des jeunes, une priorité du gouvernement

Le ministre à la Présidence, Mondli Gungubele, a encouragé, ce jeudi, les jeunes à saisir toutes les opportunités qui leur sont offertes pour créer et développer leurs propres entreprises.Le 16 juin de chaque année, l’Afrique du Sud se souvient du massacre de Soweto. Il y a 46 ans, jour pour jour, des jeunes de ce township marchaient contre une décision du gouvernement qui voulait imposer l’afrikaans, parlé par les Blancs, comme langue d’enseignement. Ce jour-là, la police a ouvert le feu sur les manifestants. Officiellement, le bilan était de 23 morts, mais il serait proche de 200 décès selon certaines sources.

La date est devenue, en Afrique du Sud, la Journée des jeunes en reconnaissance de leur sacrifice pour la nation arc-en-ciel. Au fil du temps, le droit à l’éducation et à l’emploi se sont imposés comme des sujets majeurs lors de la commémoration.

Durant celle de cette année, Mondli Gungubele, le ministre à la Présidence, a déclaré que « les jeunes sont l’avenir de ce pays. Par conséquent, le gouvernement reste déterminé à créer un environnement favorable afin qu’ils deviennent des entrepreneurs et des dirigeants prospères ».

Poursuivant, il a invité cette frange de la population sud-africaine à aider l’Etat à « construire un meilleur avenir pour tous ». D’après le Système de communication et d’information du gouvernement (GCIS, sigle en anglais), des efforts sont consentis pour éduquer et former les jeunes, mais aussi stimuler l’emploi à travers notamment la mise en place d’un fonds dédié.

« Depuis octobre 2020, les deux premières phases du programme présidentiel de stimulation de l’emploi ont créé 850.000 opportunités pour des cibles composées à 84 % de jeunes », a expliqué le GCIS.

Le dernier programme en date a commencé à recruter 50.000 jeunes dans les domaines de la sécurité communautaire, de l’alimentation et de la nutrition, de l’inclusion numérique, des sports, des arts et des loisirs, a ajouté la source.