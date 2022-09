Afrique du Sud : lancement de la Fondation Prince Mangosuthu Buthelezi

Velenkosi Hlabisa, le leader du Parti Inkatha de la liberté (IFP, sigle anglais) fondé par le prince zoulou, en sera le président du Conseil d’administration.Le Prince Mangosuthu Buthelezi est l’une des principales figures historiques et politiques de l’Afrique du Sud contemporaine. Il fut notamment ministre des Affaires intérieures pendant une décennie. gé de 94 ans actuellement, le vieil homme s’est retiré de la vie politique en 2019.

La fondation qui porte son nom a été créée dans un but précis : « donner des moyens d’action aux membres les plus vulnérables de notre société en promouvant la paix par des négociations et la résolution non violente des conflits où qu’ils se produisent », a précisé Velenkosi Hlabisa, son président, lors du lancement à Durban.

Dans son discours, le chef de file du Parti Inkatha de la liberté (IFP, sigle anglais) a déclaré qu’il faut « promouvoir la réconciliation, la cohésion sociale, le multiculturalisme et l’unité dans la diversité avec pour objectif la construction de la nation afin de guérir les blessures du passé et de garantir un avenir commun dans lequel prévaut l’Etat de droit ».

La Fondation Prince Mangosuthu Buthelezi fait de l’éducation, un droit fondamental, l’une de ses priorités. Elle compte aussi soutenir la recherche ainsi que l’innovation et préserver l’héritage de son parrain.