Afrique du Sud : baisse du taux de chômage au 1er trimestre

Le taux de chômage en Afrique du Sud a diminué de 0,8 point pour atteindre 34,5% au premier trimestre 2022, a annoncé Statistics South Africa.Ce chiffre est comparable à celui du dernier trimestre de 2021, au cours duquel le pays a connu le taux de chômage le plus élevé jamais enregistré, soit 35,3%, a indiqué l’agence.

En publiant mardi l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre pour le premier trimestre de 2022, le statisticien général Risenga Maluleke a déclaré que ces résultats indiquaient que 370.000 emplois avaient été créés entre le quatrième trimestre de 2021 et les trois mois de janvier à mars 2022.

« Le nombre total de personnes employées était de 14,9 millions de personnes au premier trimestre de 2022 », a précisé le fonctionnaire.

Les gains d’emplois les plus importants ont été enregistrés dans les services communautaires et sociaux, avec 281.000 employés, suivis par le secteur manufacturier où 263.000 emplois ont été créés et le commerce avec 98.000 employés, a déclaré Maluleke.

Cependant, il y a eu des pertes d’emplois dans les ménages privés (186.000), la finance (72.000), la construction (60.000) et l’agriculture (23.000), a-t-il ajouté.

Le nombre de chômeurs a diminué de 60.000 pour atteindre 7,9 millions de personnes au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent.

Maluleke a déclaré que le nombre de « demandeurs d’emploi découragés » a diminué de 54.000 personnes, soit 1,4%, par rapport au trimestre précédent, tandis que « le nombre de personnes qui n’étaient pas économiquement actives pour des raisons autres que le découragement a diminué de 112.000 (0,8%) entre les deux trimestres – ce qui a entraîné une diminution nette de 166 000 personnes dans la population non active ».