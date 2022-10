Afrique du Sud : 20 personnes arrêtées dans une mine

La Nation arc-en-ciel poursuit l’assainissement de son secteur minier.La police sud-africaine a effectué un raid dans une mine de la province du Nord-Ouest et saisi 15 fusils AK 47 auprès des 20 suspects qu’elle a arrêtés pour exploitation minière illégale présumée lors d’une opération menée dans la ville de Stilfontein.

« L’opération est en cours et nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’autres arrestations et d’autres saisies », a déclaré, ce mardi, le porte-parole de la police, Katlego Mogale.

Il a ajouté que « l’opération fait suite à des semaines de surveillance des activités minières illégales présumées des suspects au puits de mine ».

« L’unité d’intervention de la province du Nord-Ouest de la police, connue sous le nom de Hawks, a fait une descente dans le puits de mine de Stilfontein tôt lundi pour arrêter les 20 personnes et leur saisir les 15 fusils AK 47 de haut calibre », a expliqué Katlego Mogale.

En plus des AK 47, le raid a également permis de saisir six fusils de chasse, un fusil R5, des caisses de munitions, des explosifs et une somme d’argent dont le montant n’est pas précisé.

Mogale a déclaré que les suspects devraient comparaître devant le tribunal de Stilfontein mercredi pour répondre des accusations de conspiration en vue de commettre un vol, de possession d’armes à feu prohibées, de possession de munitions et d’infraction à la loi sur l’immigration.