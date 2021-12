Afrique : deux anciens chefs d’Etat s’engagent pour l’environnement

L’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou et l’ex-Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, ont rejoint le Conseil d’administration mondial de l’ONG African Wildlife Foundation (AWF).Deux renforts de taille. Mahamadou Issoufou et Hailemariam Desalegn ont l’intention de travailler aux côtés de leurs pairs pour s’assurer que la faune et les terres sauvages prospèrent dans une Afrique moderne, informe le communiqué parvenu jeudi à APA.

Le premier qui a dirigé le Niger du 7 avril 2011 au 2 avril 2021et le second, Premier ministre de l’Ethiopie de 2012 à 2018, partageront leurs perspectives diverses et uniques de leadership africain dans le cadre de la mise en œuvre de l’ambitieuse stratégie décennale de AWF, poursuit la note.

Au sein du Conseil d’administration de l’ONG, ils seront avec un autre ancien président africain, le Botswanais, Festus Mogae. Les défunts Benjamin Mkapa de Tanzanie et Ketumile Masire du Botswana y ont également siégé.

« MM. Issoufou et Desalegn soutiennent la ferme reconnaissance par AWF du rôle central que la conservation joue dans les aspirations de l’Afrique, en particulier pour mieux se relever des impacts économiques de la Covid-19 », affirme l’organisme de protection de la nature.

Selon AWF, les nouveaux membres du Conseil d’administration sont convaincus que la voie du redressement choisie par les dirigeants africains doit être soutenue par un engagement à sécuriser les infrastructures naturelles du continent afin de fournir une base solide pour des nations résilientes et prospères.

Les deux anciens chefs d’État apportent une expérience exceptionnelle de leurs précédents rôles de dirigeants et de leurs capacités actuelles en tant que présidents de leurs fondations, se félicite AWF.